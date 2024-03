Revenu Québec accompagne les étudiants dans la production de leur déclaration de revenus

Revenu Québec souhaite faciliter la tâche des étudiants dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, étant le mieux placé pour répondre à leurs questions sur les impôts, et ce, peu importe leur profil et leur situation.

Les étudiants qui travaillent pendant leurs études ou les bénéficiaires d’un prêt étudiant ou d’une bourse devraient consulter le site justepourtous.ca avant de produire leur déclaration de revenus. Il s’agit d’un outil essentiel grâce auquel cette clientèle pourra découvrir les déductions et les crédits d’impôt auxquels elle pourrait avoir droit, ainsi qu’obtenir des réponses aux questions les plus fréquemment posées, dans un langage simple et facile à comprendre.

Il y est entre autres question de l’âge qui, contrairement au mythe, ne détermine pas le moment de produire sa première déclaration de revenus. La plateforme explique aussi dans quelles situations cette clientèle doit produire une déclaration de revenus. Par exemple, un étudiant travaillant à temps partiel pourrait avoir droit à un remboursement pour des sommes retenues en trop à titre d’impôt, de cotisations au Régime de rentes du Québec ou de cotisations au Régime québécois d’assurance parentale.

Plusieurs crédits d’impôt existent pour les personnes étudiantes, et ce, même si elles n’ont gagné aucun revenu pendant l’année. Il est donc primordial qu’elles produisent leur déclaration de revenus afin de bénéficier de ces crédits d’impôt, de les reporter ou de les transférer à une autre personne. Il peut s’agir, entre autres, du crédit d’impôt pour solidarité, du crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen, ou du montant pour intérêts payés sur un prêt étudiant. Il est possible de consulter la liste des crédits d’impôt offerts aux étudiants ou à leurs parents pour en savoir plus.

De plus, un étudiant pourrait bénéficier de certains autres avantages fiscaux, notamment la déduction pour frais de déménagement dans le cas où il devrait se rapprocher de son lieu d’études. Pour en savoir plus et pour connaître les conditions y donnant droit, il faut consulter la page Déductions.

Les étudiants ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple pourraient être admissibles au service d’aide en impôt, qui est offert gratuitement. Dans le cadre de ce service, une personne bénévole pourra les aider à remplir leurs déclarations de revenus.

De plus, les particuliers à faible revenu peuvent utiliser gratuitement certains logiciels d’impôt autorisés par le gouvernement pour produire leur déclaration. La transmission en ligne leur permet de l’acheminer plus rapidement et d’obtenir, dans les meilleurs délais, le remboursement qui pourrait leur être versé.

Saviez-vous que près de 109 000 étudiants ne reçoivent pas tous les crédits d’impôt auxquels ils ont droit, notamment le crédit d’impôt pour solidarité parce qu’ils oublient de fournir les informations nécessaires pour s’inscrire au dépôt direct? Le montant de ce crédit d’impôt pourrait pourtant s’élever jusqu’à 329 $ par personne admissible.

Il est à noter que les étudiants qui ont produit leur déclaration de revenus en 2022 ont reçu un remboursement moyen de 643 $. Il est également à noter qu’un particulier ayant produit une déclaration de revenus est considéré comme étant une personne étudiante s’il a reçu un relevé 8 pour l’année d’imposition visée et qu’un montant figure à la case A ou B de ce relevé.

Rappelons que cette année la date limite pour la production de la déclaration de revenus est le 30 avril 2024.