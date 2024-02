Centre des loisirs de Saint-Antonin : l’offre la plus basse se chiffre à 6,2 M$

La Ville de Saint-Antonin a reçu cinq soumissions pour le projet de Centre des loisirs et de patinoire couverte. Les enveloppes ont été officiellement ouvertes le 5 février en fin d’avant-midi. Le soumissionnaire le plus bas est Marcel Charest et fils, qui a transmis des offres de 6 197 000 $ avant les taxes sans option, et de 6 263 650 $ avec trois options.

Les trois prix séparés pour ces options concernent le traitement acoustique, le déplacement de la patinoire et l’éclairage du stade. Le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau, estime avoir gagné son pari puisque les offres reçues totalisent toutes moins de 8 M$.

Voici les quatre autres soumissionnaires :

AGM Construction à 6 198 000 $ (sans option) et 6 272 900 $ (trois options)

Kamco Construction à 6 436 400 $ (sans option) et 6 469 900 $ (trois options)

Construction Citadelle à 6 644 129 $ (sans option) et 6 692 879 $ (trois options)

CB4S à 6 828 500 $ (sans option) et 6 908 500 $ (trois options)

La conformité sera évaluée ultérieurement. L’ouverture des soumissions s’est déroulée en présence de représentants des différents entrepreneurs et de Nancy Dubé, directrice générale Ville de Saint-Antonin, Stéphane Bourassa, directeur des loisirs, Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et Dany Berthelot, directeur technique de Guy Architectes.

En septembre 2023, la Ville de Saint-Antonin avait adopté un règlement d’emprunt de 7,46 M$ pour la construction de ce projet d’envergure. Une lettre du bureau de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, transmise en juillet 2023 confirme une subvention de 3 372 049 $ à la Ville de Saint-Antonin. Cette contribution est conditionnelle à la fin des travaux d’ici le 31 décembre 2026. D’autres demandes de subventions pourraient être effectuées dans le but de réduire la charge fiscale des citoyens sous la barre des 4 M$. Le centre de loisirs actuel sur la rue Pelletier sera démoli, puisqu’il est désuet.

Rappelons qu’en septembre 2023, 209 personnes avaient signé le registre pour s’opposer à l’adoption du règlement d’emprunt de 7,46 M$ par les élus de la Ville de Saint-Antonin. Un total de 345 signatures était nécessaire pour enclencher la tenue d’un référendum. Le règlement a donc été approuvé par les personnes habiles à voter. L’appel d’offres pour la construction du nouveau centre sportif et le réaménagement de la patinoire couverte avait été lancé le 28 novembre 2023.

