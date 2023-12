Contrer la fraude chez les aînés

La FADOQ Région Bas Saint-Laurent s’est donnée le mandat d’accompagner les aînés du Bas-Saint-Laurent pour les outiller à identifier les fraudeurs et les arnaques.

En collaboration avec la Sûreté du Québec, la FADOQ présente des conférences Aîné-Avisé qui a comme objectif de prémunir les aînés avec des astuces pour contrer la fraude à travers des discussions. Les conférences sont offertes gratuitement à tous.

Les types de fraude abordés sont celles amoureuses, porte à porte, par téléphone et par les réseaux sociaux.

En 2023, la Table de concertation des aînés du Bas Saint-Laurent s’est jointe à la FADOQ BSL et à la Sûreté du Québec comme partenaire pour présenter les conférences Aîné-Avisé au Bas Saint-Laurent.

Pour organiser ou assister à une présentation Aîné-Avisé il faut contacter le bureau de la FADOQ Région Bas-Saint-Laurent au 418 893-2111 #1.

Depuis 2017, la FADOQ BSL et la SQ ont présenté 63 conférences et atteint plus de 1 600 citoyens dans les 8 MRC du Bas Saint-Laurent.

La FADOQ Région Bas-Saint-Laurent et ses partenaires souhaitent à tous de très Joyeuses Fêtes!