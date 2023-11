Élan de solidarité à Pohénégamook pour La petite bouffe des Frontières

Les travailleurs et la direction de l’usine d’IB EWP inc. de Pohénégamook, une filiale de Groupe Lebel, se sont alliés pour donner un coup de main à l’organisme La petite bouffe des Frontières, un organisme de dépannage alimentaire qui a tout dernièrement été victime d’un vol de denrées et de biens destinés à la confection des paniers de Noël.

Alexandre Grondines, président du Syndicat des travailleurs de Poutrelles Internationales (CSN), membre de la FIM-CSN, explique comment cette solidarité s’est imposée spontanément. «Samedi dernier, en assemblée générale, les membres du syndicat ont entériné un don de 1 000 $ pour compenser les pertes à la suite du vol dans les locaux de l’organisme qui vient aider ceux qui en ont vraiment besoin. Malgré la pénurie de main-d’œuvre, encore beaucoup de personnes de notre région vivent la précarité et la faim. Notre engagement syndical, c’est aussi celui d’aider notre communauté en démontrant notre solidarité. Nous avons lancé l’appel à notre directeur Billy qui, lui aussi, a donné 1 000 $. Nous espérons que cette contribution rendra des gens et des familles plus heureuses pour le début de l’hiver.»

Groupe Lebel a souhaité joindre un don équivalent à la démarche syndicale. Pour Billy O’Connor, directeur de l’usine IB EWP inc. de Pohénégamook, «le travail initié par le personnel de l’organisme La petite bouffe des Frontières est remarquable et mérite d’être poursuivi malgré le fâcheux incident qui s’est produit. Avec ce don, Groupe Lebel souhaite compléter l’élan de solidarité du syndicat des travailleurs de l’usine et de plusieurs autres donateurs qui veulent prêter main forte à La petite bouffe des Frontières. Nous espérons que ceci pourra donner un coup de pouce dans une période cruciale de l’année pour bien des personnes et des familles.»