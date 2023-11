Décès de Karl Tremblay, des échos jusqu’au KRTB

Voir la galerie de photos

L’annonce du décès du chanteur Karl Tremblay du groupe populaire québécois, Les Cowboys Fringants, a troué le cœur des Québécois. Plusieurs personnalités publiques ont rendu hommage à ce grand homme sur les réseaux sociaux. L’extinction d’une étoile filante qui a des échos jusqu’au KRTB.

L’ancien directeur général du Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et député caquiste de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a réagi à la triste nouvelle. Il a partagé une vidéo de 2013 où des campeurs ont joint leurs voix à celle de Tremblay, le temps de trois chansons lors d’un spectacle au stade Berger à Saint-Antonin. «J’ai versé quelques larmes. Tout un souvenir», a-t-il souligné.

Un souvenir touchant, vieux d’une décennie, qui restera gravé à jamais dans la mémoire de l’ancien directeur, mais aussi de tous les jeunes et professeurs qui y ont participé.

Le Québec en entier pleure la perte de cet artiste. Son groupe a marqué la province et fait partie de l’histoire musicale québécoise. «Nous avons perdu un grand artiste Québécois, que j’appréciais profondément. Les chansons des Cowboys Fringants m’ont accompagnée tout au long de ma campagne électorale et encore aujourd’hui dans mon auto, dans mon bureau, en marchant, la voix de Karl et de ses amis musiciens me donnaient et me donnent toujours force et courage d’avancer», a raconté la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne.

Son confrère fédéral responsable de la circonscription Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a aussi soulevé la perte d’un chanteur marquant. «Tristesse au ventre. Une part de mon Québec vient de rejoindre les étoiles».

Les autres membres des Cowboys Fringants ont écrit un texte touchant pour signifier la mort du chanteur ce 15 novembre en après-midi. «C’est avec une tristesse indescriptible que nous vous annonçons le départ de Karl. Il a été un guerrier exemplaire devant la maladie et un modèle pour nous tous. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années, nous avons été portés par votre soutien».

La publication est rapidement devenue virale. Des hommages ont englouti les réseaux sociaux et les chansons du groupe ont roulé en boucle sur de nombreuses stations radiophoniques.

Rappelons que Karl Tremblay combattait un cancer de la prostate depuis 2020. Il avait annoncé la nouvelle au Québec deux ans plus tard. En mars 2023, sa conjointe membre des Cowboys Fringants, Marie-Annick Lépine, a partagé que Karl Tremblay ne réagissait plus à ses traitements de chimiothérapie. La maladie ne l’a pas empêché de se produire devant plus de 90 000 personnes au Festival d’été de Québec en juillet.

En septembre, le groupe annulait ses spectacles de l’automne. Moins de deux mois plus tard, Karl Tremblay s’est éteint à 47 ans.