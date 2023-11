Première présentation du Festival plein air du Bas-Saint-Laurent en hiver

À la suite du succès de l’organisation de deux festivals de plein air à l’automne, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lance une première édition hivernale, pour faire bouger à nouveau sa population locale, lui faire découvrir les sites de proximité et l’initier à différentes disciplines plein air d’hiver.

Le Festival plein air du Bas-Saint-Laurent est un évènement régional où plusieurs activités (randonnée pédestre ou en raquettes, ski de fond, ski de montagne, escalade sur glace, fat bike, randonnée équestre, initiation à la photo nature, randonnée alliant le culturel, etc.) auront lieu simultanément au Bas-Saint-Laurent.

Pour ce faire, les organisations intéressées sont invitées à offrir une activité de découverte et/ou d’initiation de plein air dans le cadre du Festival plein air qui aura lieu lors des trois dernières fins de semaine du mois de février 2024.

La participation de personnes handicapées, âgées ou à mobilité réduite est encouragée. L’appel à projets se déroule du 14 novembre au 22 décembre.

En collaboration avec la Table régionale du plein air du Bas-Saint-Laurent et le Réseau plein air Québec, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lance le Mois du bénévolat en plein air entre la mi-mai et la mi-juin.

Le concept est simple : offrir quelques heures de votre temps afin de procéder au grand ménage du printemps de nos lieux de plein air. Comme ces endroits sont ouverts à tous, la contribution de nombreux bénévoles est primordiale pour l’entretien des sentiers, des berges et des bords de l'eau.

Plusieurs organisations de la région planifient des corvées de bénévolat afin de contribuer à mettre en valeur nos lieux de pratique en plein air et à les préparer à accueillir la population pour la belle saison.