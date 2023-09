Lancement de la politique Municipalité amie des aînés à Saint-Elzéar

La Municipalité de Saint-Elzéar-deTémiscouata a dévoilé la mise à jour de sa politique familiale et des aînés adoptée par son conseil, le 3 avril dernier, fruit de deux ans de travail de la part du comité MADA.

Cette mise à jour se base sur la poursuite du bien-être et de l’épanouissement des familles et des aînés. Cette démarche nous a permis de dresser le portrait des actions à entreprendre afin de permettre à la communauté de vivre dans un milieu soucieux de la qualité de vie de ses citoyens. En plus d’un sondage distribué à toute la population, une consultation publique sous forme de brunch animé a été réalisée et les citoyens ont pu formuler des propositions concrètes en lien avec les objectifs poursuivis. Ces propositions sont au cœur de ce plan d’action.

«La municipalité, sensible à la réalité des aînés de toutes conditions est animée par des principes d’accessibilité aux services rendus à la population. La municipalité est particulièrement compréhensive aux défis de motricité de ses aînés et elle travaille continuellement à améliorer la sécurité et l’accessibilité de ses infrastructures et bâtiment», a souligné le maire Réjean Deschênes.

«Les aînés et les aînées au cœur de notre mémoire collective ont une place de choix dans notre vie communautaire et leurs participations à nos comités et instances sont un apport fondamental pour une petite communauté rurale comme la nôtre», mentionne l’élue responsable des questions famille et aînés, Hélène Durette.

Le plan comporte 28 actions qui seront mises en œuvre bien-être des aînés et plus largement, de notre communauté. Notre municipalité concrétise ainsi son engagement à mettre de l’avant des actions favorisant le vieillissement actif de sa population tout en s’assurant que les personnes aînées puissent continuer à participer au développement de notre communauté, dans le respect, l’inclusion et la sécurité.

Cette mise à jour a été réalisée grâce à la collaboration financière du gouvernement du Québec, dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés. Pour tout connaître de la nouvelle politique, nous vous invitons à la consulter sur le site internet de la Municipalité au www.saintelzear.ca.