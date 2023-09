Deuxième édition du Festival plein air du Bas-Saint-Laurent

Coordonné par Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, le Festival plein air est de retour pour une seconde édition, les fins de semaine de septembre et la première d'octobre partout au Bas-Saint-Laurent. Ce festival a pour objectif d'inviter la population à bouger et à découvrir des activités de plein air dans notre magnifique région.

Cet évènement régional organisé par des passionnés de plein air partout dans la région propose une quinzaine d’activités. C’est l’occasion de découvrir et de s’initier aux différentes disciplines de plein air, telles que la randonnée pédestre, la planche à pagaie, le rabaska, le kayak, l’escalade sur roche, la découverte des champignons et de l’herboristerie, la randonnée photographique, la randonnée alliée au culturel, etc. L’emphase est mise sur des activités à proximité, accessibles, guidées, structurées, avec un rassemblement social à la fin de chaque activité, plaisir et bonne humeur au rendez-vous.

«Ce Festival permet aussi de mettre en lumière nos acteurs et organismes de plein air au Bas-Saint- Laurent tels que PARC Bas-Saint-Laurent, le Sentier national, le Parc régional de la rivière Mitis, Sebka, le Sentier international des Appalaches, les Grimpeurs de l’Est, la Grotte des Fées, la Coop de kayaks des îles, le Club des 50 ans et plus, ainsi que plusieurs municipalités comme Saint-Onésime- d'Ixworth, Rivière-du-Loup, Saint-Donat-de-Rimouski, Saint-Clément» ajoute Céline Guillemart, conseillère au développement du plein air à Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent.

Vous trouverez une carte interactive, la programmation des activités et la vidéo promotionnelle ici

https://urls-bsl.qc.ca/plein-air/activites-et-evenements.html#/