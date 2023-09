Le Grey Owl de la Fromagerie Le Détour reçoit le bronze à la Sélection Caseus

L'un des fromages phares de la Fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac, le Grey Owl a remporté le bronze de la Sélection Caseus ce mercredi soir. Ces prix sont décernés à la crème des fromages du Québec. Le Grey Owl remporte ainsi son quatrième prix Caseus.

Il s’agit d’une autre importante distinction pour les propriétaires Ginette Bégin et Mario Quirion, qui sont devenus au fil des années récipiendaires de nombreux prix pour les fromages qu’ils fabriquent dans de nombreux concours qui dépassent largement les frontières du Québec.

La fromagerie a notamment obtenu une médaille d'argent en 2016 au prestigieux World Cheese Award pour son fromage le Verdict d'Alexina, et pas moins de 13 prix à l’American Cheese Society entre 2007 et 2016. La Fromagerie a aussi été reconnue 8 fois entre 2007 et 2016 lors du Concours des fromages fins canadiens, l'or au Grand Prix des fromages canadiens en 2009 et une finale en 2011 ainsi qu'à la Selection Caseus.

Le fromage Grey Owl a déjà été primé dans le passé, alors qu’il avait remporté, en 2011, le premier prix dans sa catégorie au concours de l’American Cheese Society qui était présenté à Montréal. Il a aussi remporté la Sélection Caseus en 2015, 2016 et 2017 en plus d'être finaliste de 2011 à 2014.

ARGENT ET OR

Le Zacharie Cloutier de la Fromagerie Nouvelle France, en Estrie, a été couronné meilleur fromage du Québec pour une deuxième année consécutive au concours Sélection Caseus. Il a reçu le prestigieux Caseus Or. Il s'agit d'un 17e prix pour ce vétéran du concours.

Le Caseus Argent a été décerné au Louis Cyr 2 ans de la Fromagerie Bergeron, située en Chaudière-Appalaches. Il en est à son huitième prix Caseus.

De son côté, le Chemin Hatley de la Fromagerie La Station, en Estrie, a reçu les mentions spéciales du meilleur fromage biologique et du meilleur fromage fermier.

Les lauréats ont été dévoilés lors de la remise des prix qui s'est tenue au Musée de la civilisation, à Québec, en présence de nombreux partenaires. Cette année, 202 fromages ont été évalués par un jury de 25 experts. Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation, 21 fromages se sont démarqués dans les différentes classes du concours.