La nouvelle année scolaire est bien entamée au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Près de 600 élèves, dont environ une quarantaine de l’extérieur du KRTB, y sont inscrits pour 2023-2024. La rentrée s’est effectuée en deux temps les 31 août et 1er septembre.

La directrice générale du Collège, Karine Malenfant, vivait sa première expérience de rentrée scolaire à titre de gestionnaire d’un établissement d’enseignement. « Je regardais entrer les élèves de la 1re secondaire, jeudi dernier, et je ressentais leur fébrilité et leur fierté. Un nouveau cheminement commence pour ces jeunes et leur énergie illustre bien la signature du Collège : Source d’énergie scolaire. Même chose pour nos élèves des autres niveaux, que nous avons tous reçus le 1er septembre. Ils avaient hâte de se retrouver et l’ambiance était à la fête. »

Au chapitre du personnel, le Collège Notre-Dame compte sur une équipe complète, la même que l’an dernier regroupant un peu plus d’une cinquantaine de personnes. Cela fait en sorte que tous connaissent déjà les élèves. Ces derniers peuvent aussi compter sur le soutien de plusieurs professionnels pour les accompagner et les aider à atteindre leur plein potentiel : orthopédagogues, psychoéducatrice, infirmière, travailleur social, psychologue et intervenante en toxicomanie.

À la suite des chantiers majeurs des dernières années, qui ont conduit à l’avènement de l’Univers innovant et de l’Univers IDÉES, le Collège a réalisé d’autres travaux d’importance durant la saison estivale. Il a poursuivi la modernisation des classes, qui sont maintenant toutes dotées de tableaux blancs avec projecteurs numériques et d’un nouvel éclairage DEL plus agréable et propice à la concentration. Le réaménagement des bureaux dans le secteur regroupant les membres de la direction a aussi été complété.