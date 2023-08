De plus en plus de chambres climatisées dans les CHSLD au Bas-Saint-Laurent

Davantage de chambres dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Bas-Saint-Laurent sont climatisées selon les chiffres dévoilés par l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP). Même si du chemin reste à faire, le CISSS a augmenté l’offre de climatisation sur son territoire de 15 %.

Sur les 868 chambres des 12 CHSLD dans le Bas-Saint-Laurent, 309 sont présentement climatisées pour une proportion de 35,60 %, selon l’enquête de l’AQRP réalisée dans les derniers mois. Comparativement à 2022, le CISSS détient deux CHSLD de moins, mais a 55 chambres de plus.

Le conseiller aux relations médias au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, indique qu’une cinquantaine de climatiseurs sont installés chaque année dans les centres d’hébergement. Les résidents qui en font la demande ou qui en ont besoin pour des raisons médicales en reçoivent dans un délai de quelques jours.

D’après lui, procéder à la climatisation complète de tous les CHSLD de la région ne serait pas une bonne idée. «Parfois, les personnes âgées aiment quand c’est un peu plus chaud», souligne-t-il. Il mentionne que les résidents préfèrent le contrôle de l’humidité. La totalité des centres d’hébergement du territoire détient une aire commune climatisée. Deux d’entre eux ont un système central contrôlant l’humidité relative.

En saison estivale, des îlots de fraicheur sont aussi installés dans les bâtiments grâce à une climatisation temporaire.

M. Turmel informe que le CISSS n’a jamais eu de problématique concernant des épisodes de canicules et que la réalité du territoire n’est pas la même qu’à Montréal par exemple. Le Bas-Saint-Laurent, excepté la Matapédia et le Témiscouata, bénéficie du fleuve qui rafraichit les nuits, raconte-t-il.

Mais, «avec les étés, la météo qui change, c’est une nouvelle réalité à laquelle on va devoir s’adapter et en faire plus», a partagé M. Turmel. Les gestionnaires des CHLSD commençaient à effectuer des demandes de climatiseurs en avril depuis quelques années afin d’envisager les besoins de ses résidents.

Dans le futur, le CISSS s’attend à ce que les requêtes arrivent plus tôt et qu’elles s’accroissent. L’organisation va donc se mettre en action et être proactive, car elle prévoit que les étés deviendront de plus en plus chauds et que les épisodes de canicule durent plus longtemps.

Au Québec pour l’année en cours, 64 % des chambres en CHSLD sont climatisées. L’année dernière, elles s’élevaient à 57 %. Il s’agit donc d’une amélioration de 13 % pour la climatisation dans ces établissements à travers la province.