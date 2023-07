Un nouveau lieu de rassemblement pour les 18-25 ans à Rivière-du-Loup

La Maison des jeunes de Rivière-du-Loup, Le Dôme, innove. L’organisme offre désormais un nouveau service appelé «La Maison des jeunes adultes» afin de cibler une clientèle plus âgée de 18 à 25 ans. Une initiative complémentaire à son offre déjà en place et qui vient répondre directement à des besoins du milieu.

Le service a été présenté à la population lors d’une porte-ouverte réalisée ce dimanche 16 juillet. Il existe cependant depuis l’automne 2022 et son objectif est simple : offrir aux jeunes adultes un espace sécuritaire, sain et exempt de consommation dans lequel ils peuvent socialiser, développer des liens sociaux et se divertir.

Josée Ouellet, coordonnatrice de la Maison des jeunes Le Dôme, explique que les besoins pour une offre de ce type sont connus depuis quelques années dans la région. Ils ont aussi été au cœur de démarches de concertation réalisées avec des organismes du milieu, dont Tandem-Jeunesse (et son service Pont-Levis).

«Un projet-pilote a d’abord été lancé en 2019, juste avant la pandémie, à raison d’une à deux fois par mois», a-t-elle raconté. «En 2022, une aide financière du projet Aire ouverte nous a permis d’aller de l’avant avec une ouverture hebdomadaire.»

La Maison des jeunes adultes est accessible gratuitement chaque mardi soir, entre 18 h et 22 h. La clientèle s’y réunit donc en dehors des heures d’ouverture de la Maison des jeunes, mais elle peut compter sur les mêmes services.

D’une part, les locaux offrent un large éventail d’activités et de commodités : jeux vidéos, jeux de société, réalité virtuelle, billard, ping-pong, cuisine, etc. De l’autre, un technicien en travail social et des techniciens en loisirs sont présents pour joindre le côté ludique et au volet intervention, si nécessaire.

Des travailleurs de rue peuvent aussi être appelés à intervenir, lorsque les besoins sont présents.

«Pour le moment, ça se déroule très bien. C’est une belle fierté pour notre organisme», a-t-elle partagé. Il s’agirait d’ailleurs d’une première dans l’Est-du-Québec.

BESOINS PRÉSENTS

Depuis l’automne dernier, le Maison des jeunes adultes observe une belle réponse et de plus en plus de personnes s’y présentent chaque semaine pour profiter de ses installations et de ses services.

Selon Josée Ouellet, il est important de réaliser qu’une partie de cette jeune population vit de l’isolement au quotidien. C’est une réalité. «On s’en rend compte avec la pandémie et l’augmentation du travail. Certaines personnes ont perdu leurs habitudes de socialisation», a-t-elle décrit.

«D’autres n’ont pas non plus le parcours scolaire typique. Après le secondaire, elles ont par exemple travaillé dans de petites équipes et elles n’ont pas eu plusieurs occasions de créer des liens.»

L’intervenante estime aussi que la Maison des jeunes adultes peut aussi être un endroit idéal pour quelqu’un qui s’est tourné vers la consommation à la fin de l’adolescence et qui souhaite aujourd’hui quitter ce monde, avec tous les défis que cela peut représenter. Le Dôme peut aussi être intéressant pour de nouveaux arrivants qui souhaitent se bâtir tranquillement un réseau social, par exemple.

«Le projet est complémentaire avec La Maison des jeunes. Il pourra également permettre à certains jeunes, qui nous connaissent déjà, de poursuivre leurs fréquentations après leurs 18 ans et d’obtenir un accompagnement dans la transition vers l’âge adulte», a complété Josée Ouellet.

La Maison des adultes est accessible aux personnes de toute de la région, et non seulement aux gens de Rivière-du-Loup. La direction encourage les gens à en parler et à le faire connaitre.