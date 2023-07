Le Phare du Pot à L’Eau-de-Vie cité dans le Sélection.ca Reader’s Digest

Le Bas-Saint-Laurent attire les touristes (et même sa propre population) à découvrir son territoire année après années avec ses différents attraits et la qualité de ses nombreux entrepreneurs. Même si plusieurs endroits où se reposer ont la cote, voici quelques endroits dans la région du KRTB qui sortent de l’ordinaire.

Le Sélection.ca Reader’s Digest a dévoilé 11 endroits inoubliables où passer la nuit au Québec. Parmi ceux-ci se trouve l’Auberge du Phare du Pot à L’Eau-de-Vie sis sur l’île sur même nom, située en face de Rivière-du-Loup et gérée par la Société Duvetnor.

«Les décors des trois pièces reflètent l’héritage national du site, et vous vous retrouverez au beau milieu du 19e siècle. Un véritable voyage dans le temps vous y attend!», soulève le Sélection.ca.

Il est aussi possible de dormir aux Maisons du Phare de l’île Verte B&B, l’endroit où se trouve l’une des plus belles plages au Québec. Le phare de l’île Verte, vieux de 214 ans, est le plus ancien de la province à être encore debout. Le Reader’s Digest souligne qu’il «offre à ses invités la possibilité de passer la nuit sous un faisceau qui illumine le ciel du fleuve Saint-Laurent…».

Si vous êtes plus du genre à dormir dans un tipi flottant, une maison de hobbit, une bulle ou une yourte, vous serez probablement enchanté par les Perchoirs du Cirque à Saint-Germain-de-Kamouraska. Ces refuges suspendus à flanc de montagne offrent une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et permettent de décrocher complètement du quotidien.

«C’est une expérience unique pour ceux qui adorent la nature et le plein air», indique le Sélection Reader’s Digest.