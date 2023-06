La Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Siméon reprend après un arrêt forcé

Peu après 9 h, la Traverse Rivière-du-Loup - Saint-Siméon a annoncé la reprise de son service ce 29 juin. Le premier départ aura lieu à partir de Rivière-du-Loup vers 11 h 15.

Rappelons que le NM Trans Saint-Laurent a été forcé de rester à quai ce matin en raison d’un problème survenu avec la rampe de déchargement terrestre à Saint-Siméon le 28 juin en soirée. Les deux traversées prévues ce 29 juin ont été annulées.

Vers 19 h ce 28 juin, le traversier a été incapable de débarquer ses passagers. Malgré des efforts de techniciens sur place, le problème avec la passerelle de chargement n’a pu être identifié. Le navire a donc dû rebrousser chemin et retourner vers Rivière-du-Loup. Les autres départs ont dû être annulés.

Une heure et demie plus tard, la Traverse annulait les départs de 7 h 45 de Rivière-du-Loup et de 9 h 45 de Saint-Siméon pour le 29 juin.

L’organisation s’est excusée auprès des usagers de cette situation hors de son contrôle et des désagréments causés par l’annulation du service. Elle a aussi remercié ses clients pour leur compréhension.