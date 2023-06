Interdiction de feux de joie et feux d’artifices au Bas-Saint-Laurent

Ne vous étonnez pas si le ciel du Bas-Saint-Laurent n’est pas illuminé de nombreux feux d’artifices dans le cadre de la Fête nationale. La Société nationale de l'Est-du-Quebec a récemment été informée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, qu’il était interdit de faire des feux à ciel ouvert et des feux d'artifices sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Cette demande n’est pas étrangère aux d'inflammabilité qui ont rapidement évolué dans l’est de la province.

Selon une décision du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans plusieurs régions du Québec, dont La Matapédia, La Matanie, La Mitis, Rimouski-Neigette, Les Basques, Rivière-du-Loup et le Témiscouata.

Cette mesure serait entrée en vigueur le 22 juin, mais elle a aussi été confirmée par une recommandation de Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), vendredi.

La Société nationale de l’Est-du-Québec demande aux personnes et/ou organisations qui planifiaient de faire des feux de joie et/ou des feux d'artifice au cours des prochains jours de collaborer afin que les festivités soient respectueuses des mesures en vigueur.

Présentement, 80 incendies sont en activité au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 467 incendies de forêt ont touché plus d'un million d'hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 253 feux pour une superficie de 7716,6 hectares.

La collaboration de tous est essentielle pour que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée. Cette mesure a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt.