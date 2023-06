100 ans pour Albert Pelletier de Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Albert Pelletier, résident de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, a fêté ses 100 ans le 10 mai dernier. Homme actif, même centenaire, le père de 15 enfants est toujours en forme.

M. Pelletier a souvent été reconnu par sa vie sportive et son travail acharné. En plus d’être un bon danseur, il s’est démarqué dans le ski de fond et en golf. Dans sa vie, il a été travailleur forestier, maire de sa municipalité, a créé sa propre compagnie d’excavation et a été propriétaire d’une ferme de plus de 100 bêtes à bœuf.

Devenu arrière-grand-père plus d’une vingtaine de fois, Albert Pelleter a pu fêter son siècle de vie entouré de tous ses proches. Info Dimanche se joint à eux pour lui souhaiter félicitations.