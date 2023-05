Le chemin du Lac-Saint-François parmi les pires routes au Québec

Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec est de retour dans 77 villes et municipalités de la province pour une 13e année depuis le 29 mai. Les cadets assureront, entre autres, une présence dans les quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et bonifieront le travail des patrouilleurs en effectuant de la ...