La relance d’un club Optimiste est envisagée à Témiscouata-sur-le-Lac. Des démarches préliminaires ont été entamées à la suite d’une consultation menée auprès de membres Optimistes des deux quartiers de la municipalité. La nouvelle entité serait désignée sous l’appellation «Club Optimiste Témiscouata-sur-le-Lac».

Deux représentants Optimiste, Marc-André Lavoie, du quartier Cabano, et Grégoire Théberge, du club de Rivière-du-Loup, ont récemment rencontré le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, afin de sonder son intérêt pour cette initiative de relance. Ce dernier s’est montré enthousiaste à l’égard du projet et verrait d’un bon œil le retour du club Optimiste à Témiscouata-sur-le-Lac.

L’objectif d’un club Optimiste est de faire naître et d’entretenir l’espoir en faisant la promotion d’une vision positive et en soutenant la jeunesse. L’organisation réalise différentes activités à l’intention des jeunes, notamment les concours «Art de s’exprimer – niveau primaire», «Art oratoire» et «Essai littéraire», dotés de bourses d’études postsecondaires. D’autres activités culturelles et sportives sont aussi programmées annuellement afin de favoriser le développement participatif des jeunes dans leur communauté.

Les démarches de constitution du nouveau club Optimiste seront entreprises sous peu. Des approches de sollicitation seront ensuite effectuées auprès de membres potentiels.