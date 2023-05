Alloprof déploie des outils pour soutenir leur réussite

Alors que les examens du ministère ont déjà débuté pour des centaines de milliers d’élèves du Québec, Alloprof met à la disposition des jeunes ses services pour les accompagner vers la réussite scolaire lors de cette période cruciale.

Selon une question de sondage Léger posée aux parents d’enfants du primaire ou du secondaire du Québec, 1 jeune sur 7 aurait des doutes ou ne serait pas du tout confiant quant à la réussite de ses examens de fin d’année. Rappelons que les résultats à l’épreuve unique du MEQ en français notamment ont baissé de manière considérable l’an dernier comparativement à 2019, et ce, presque partout au Québec.

En aidant annuellement 550 000 élèves du Québec, Alloprof vise justement à aider les jeunes plus vulnérables en leur fournissant les outils pour réussir, surtout en fin d’année alors que la motivation est souvent au plus bas. Ateliers pour les classes, Zone d’entraide, MiniRécups en vidéo, exercices en ligne, trucs d’étude et service personnalisé pour poser ses questions à un prof : tout est en place pour appuyer les jeunes et leur donner confiance pour les évaluations scolaires. L’an dernier, en mai et en juin, ce sont près de 8 millions d’accompagnements pédagogiques qui ont été réalisés par Alloprof pour aider les élèves avec leurs évaluations de fin d’année.

Pendant cette même période, près de la moitié des questions posées sur la Zone d’entraide par les élèves sont en lien avec les mathématiques. «Avec le français, les mathématiques demeurent la bête noire de plusieurs jeunes ! L’avantage des services d’Alloprof comme la Zone d’entraide et le clavardage est que l’élève peut nous faire parvenir une photo de son problème de mathématique. Nos profs peuvent prendre le temps de passer à travers le processus de résolution de problème avec l’enfant et lui fournir des pistes d’explication supplémentaires grâce à nos contenus en ligne», note Annie Harvey, porte-parole d’Alloprof.

GÉRER SES ÉTUDES ET SON STRESS

Au-delà de l’aide offerte en lien avec les matières scolaires, Alloprof propose aussi une foule de trucs et d’outils imprimables pour faciliter la période d’études. On y retrouve entre autres des explications pour se créer de bonnes feuilles de notes, des astuces pour gérer son stress et stimuler sa mémoire à l’aide d’une carte mentale, par exemple, ou des trucs pour faciliter sa concentration.

«Parfois, les élèves ont de la difficulté à progresser non pas à cause de la matière, mais à cause de ce qui entoure l’étude. Nos trucs permettent d’outiller les parents et les jeunes pour surmonter leurs difficultés et trouver les stratégies qui leur conviennent», explique Annie Harvey. «On le voit notamment par les questions reçues : beaucoup d’élèves vivent du stress et l’anxiété de performance. Il est toujours bon d’avoir quelques trucs en main pour arriver à se calmer dans ces situations», complète la porte- parole, en invitant les parents à consulter le guide complet pour aider les parents à s’y retrouver avec les examens du ministère.

COUP DE POUCE POUR LES PROFS

Enfin, parmi les nouveautés pour faciliter le sprint de fin d’année, l’organisme vient de regrouper tous les meilleurs outils d’Alloprof pour aider les élèves du primaire ou du secondaire à préparer les examens. Pour que ceux-ci puissent découvrir de façon ludique les ressources à privilégier selon leurs niveaux et difficultés, l’organisme propose aussi aux enseignants de réserver gratuitement un atelier virtuel ou de faire un rallye en ligne en classe.