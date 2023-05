La petite bouffe des Frontières reçoit une subvention de 1 000 $

L’organisme à but non lucratif, La petite bouffe des Frontières, a reçu une subvention de 1 000 $ de la part de Desjardins. Avec cette aide financière, les membres proposeront des boites alimentaires aux deux mois à pas moins de 480 étudiants du Transcontinental dans le besoin.

«C’est eux qui vont être sur le marché du travail, ça va être eux les adultes de demain», soutient Valérie Chauty, coordonnatrice de l’organisme présent depuis 16 ans dans sa communauté. La somme reçue permettra d’offrir des aliments frais dans le dépannage alimentaire mis à la disposition des étudiants.

Ainsi, tous les étudiants de Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Athanase et Saint-Marc-du-Lac-Long qui le souhaitent pourront appliquer auprès de l’organisme en leur montrant une preuve d’études. Même ceux qui partent étudier à l’extérieur du territoire auront la chance de bénéficier de ce service.

La petite bouffe des Frontières désirait mettre un tel projet en branle pour aider les étudiants à subvenir à leurs besoins dans un contexte inflationniste. «On s’est axé sur les eux, parce que c’est vraiment devenu compliqué de se nourrir», a relaté Mme Chauty. Elle souligne que de nombreux jeunes doivent effectuer plusieurs boulots pour combler les manques et qu’il est très difficile pour eux de boucler les fins de mois.

Selon elle, les jeunes en région sont encore plus touchés puisqu’ils doivent retourner chez leurs parents éloignés pour obtenir de l’aide, et ainsi dépenser de l’argent en essence et avoir moins de temps pour se consacrer à leurs études.

Le projet de boites alimentaires s’échelonnera sur un an. Au total, le projet nécessitera un investissement d’environ 20 000 $. En plus des produits frais et secs, les jeunes femmes se verront accorder des produits d’hygiène.

Les membres de l’organisme espèrent pouvoir apporter de la paix d’esprit aux étudiants avec ce dépannage alimentaire. S’ils peuvent aider les étudiants à économiser leurs sous pour mieux subvenir à leurs besoins, ce sera mission accomplie.