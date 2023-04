Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent présente le portrait des textiles postconsommation des citoyens du Bas-Saint-Laurent. Réalisé au cours de l’été 2022 avec l’aide de la SADC du Kamouraska, le portrait résulte d’un travail de collecte de données de plusieurs mois auprès des friperies, des dépôts textiles, des écocentres, des centres de tri et des lieux d’enfouissement techniques du Bas-Saint-Laurent. Les données obtenues ont permis de brosser un portrait détaillé de la situation des surplus de textiles usagés à l’échelle du Bas-Saint-Laurent.

Ce document de 43 pages identifie les acteurs en lien avec les textiles postconsommation, aide à comprendre et à identifier ce qui est actuellement valorisé par ces acteurs et ce qui est rejeté comme déchet ultime et finalement, propose des pistes d’actions possibles.

Le portrait révèle notamment que près de 6 300 tonnes de textiles sont enfouies chaque année au Bas-Saint-Laurent. Il est également constaté qu’il y a très peu de débouchés pour les textiles non valorisés et non vendus. Dans les friperies de la région, environ 50 % des textiles reçus sont revendus et 5 % sont valorisés, généralement en guenilles.Donc près de 45 % des textiles reçus en friperie finissent à l’enfouissement ou à l’exportation.

«La présence des textiles usagés dans nos sites d’enfouissement a un réel impact sur notre environnement. Il faut réfléchir ensemble aux moyens à mettre en place pour réduire leur présence et ultimement trouver une façon de les valoriser. Nous avons tous un rôle à jouer, que cela soit à titre de consommateur, de citoyen ou d’élu», souligne le président de la table des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé.

Jacques Lemieux, président du conseil d’administration du centre de Récupération de L’Isle-Verte indique qu’«une fois le portrait établi, la prochaine étape repose sur une prise en charge collective et créative de cette matière pour la transformer en objets d’art et articles utiles et agréables à utiliser au quotidien. […] Relever le défi de réduire à néant, ou presque, la quantité de textiles envoyés à l’enfouissement engage notre intelligence, nos habiletés et notre créativité les plus vives».

Ce portrait régional n’est qu’un premier pas vers une réflexion plus approfondie sur la situation des textiles au Bas-Saint-Laurent. Plusieurs acteurs du territoire souhaitent se rassembler pour donner suite aux recommandations effectuées dans le cadre de ce projet.

Précisons qu’il est possible de consulter le portrait des textiles postconsommation des citoyens du Bas-Saint-Laurent sur les sites web des partenaires du projet.

Ce portrait a été rendu possible grâce à l’appui financier de RECYC-QUÉBEC dans le cadre du Programme de soutien au développement des débouchés et d’innovations technologiques pour le traitement des matières résiduelles au Québec, de Synergie Bas-Saint-Laurent et des MRC de Rivière-du-Loup, de Kamouraska, Les Basques, du Témiscouata, de Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie et La Matapédia.