L’unique «Défi Pissenlits» de retour pour une 3e présentation

Miel&Co. lance la 3e édition du Défi Pissenlits, un mouvement qui a pour but de sensibiliser la population à l’apport vital des abeilles et des insectes pollinisateurs à la société. Pour cette troisième édition, Miel&Co souhaite à nouveau rejoindre le grand public pour faire entendre sa cause ainsi qu’expliquer comment le Défi Pissenlits se démarque des initiatives similaires.

Lancé en 2021, le Défi Pissenlits invite les Québécois à retarder la tonte de leur gazon de quelques jours à deux semaines afin d'offrir aux pollinisateurs nectar et pollen des fleurs de pissenlits. Lors de la première et deuxième édition, plus de 5000 personnes se sont procurées l’ensemble Défi Pissenlits incluant une affichette pour gazon et des semences de fleurs mellifères. En 2022 c'est plus précisément 166 villes et organisations qui se sont inscrites et qui ont invité leurs citoyens et clients à participer. Pour cette 3ième édition, il y en a déjà plus de 100 des 4 coins du Québec dont Laval et Rivière-du-Loup. Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec participent également au défi.

Pour s’inscrire et participer, il faut se rendre sur le site Web defipissenlits.com.



Pour 2023, Miel&Co affiche tous les participants sur une carte interactive et améliore le processus d’inscription des organisations qui désirent adhérer au Défi Pissenlits. Celles-ci doivent maintenant se conformer à certains critères et être approuvées par Miel&Co. L'organisation doit aussi s'engager à ne pas faire d'application de pesticides sur son/ses terrain(s), à l'année et aussi démontrer comment elle contribue à la protection des insectes pollinisateurs autre que le Défi Pissenlits.

«Le Défi Pissenlits est une initiative unique en son genre qui n’a pas nécessairement lieu tout le mois de mai. C’est du cas par cas selon les régions puisque le gazon n’est pas au même stade au printemps dans les différentes régions du Québec. Le Défi Pissenlits est un premier pas au printemps pour supporter les insectes pollinisateurs. Les abeilles ont besoin de notre aide et pas qu'au printemps. Nous proposons, d’ailleurs, sur notre site web, une panoplie de façons d'aider les insectes pollinisateurs en plus du Défi Pissenlits», ajoute Christina Fortin-Ménard, copropriétaire de l’entreprise Miel&Co.