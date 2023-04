Le maire de la Ville de Saint-Antonin défend son choix de déneigement

Le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau, a défendu le choix des élus d’octroyer un contrat de déneigement sur cinq ans totalisant plus de 2,4 M$ à l’entreprise Excavations Bourgoin & Dickner inc pour l’entretien d’une partie de son réseau routier. Malgré l’opposition de certains citoyens, il se dit toujours confiant de la décision qui a été prise.

Le contrat se chiffre à 418 058,80 $ par année pour le déneigement d’une section de 24 kilomètres, ce qui représente 17 419,11 $ du kilomètre. Le cout de l’entretien des routes en hiver, effectué par les employés de la Ville, est estimé cette année à 10 600 $ du kilomètre pour un total de 78 kilomètres. Ce calcul a été réalisé sur la base des derniers état financiers.

«On le sait que c’est cher, on ne le nie pas. On avait quatre soumissions de faites, et on n’avait personne. Il fallait toujours en donner un peu plus pour que les gens soumissionnent […] On était le 31 octobre et nous avions une décision à prendre. C’est aussi une question de sécurité», explique Michel Nadeau. Il voulait qu’une décision soit prise avant l’arrivée de la neige. L’entreprise a été la seule à déposer une soumission lors de l’appel d’offres lancé en octobre 2022.

L’entretien hivernal des 24 kilomètres supplémentaires par des employés la Ville de Saint-Antonin et l’achat d’un autre camion représentent un cout minimal de 264 178 $, après une subvention de 104 222 $ du ministère des Transports du Québec, selon des estimations fournies par le maire Michel Nadeau.

Ce dernier indique que cette option aurait demandé un minimum de trois employés au travail (200 000 $), en plus de l’emprunt pour l’achat d’un camion (98 000 $) et des couts liés aux assurances et à l’entretien (70 000 $).

L’administration, le recrutement dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, la gestion des employés et la surveillance des travaux ne sont pas inclus dans ce montant. Les conditions de travail des employés aux travaux publics auraient été appelées à changer. «Cela ne vaut pas la peine considérant toutes les responsabilités que cela implique pour l’achat d’un camion pour la ville», ajoute le maire Michel Nadeau.

Il indique que la différence entre le cout du contrat confié à l’entrepreneur et le montant annuel à débourser par la Ville de Saint-Antonin dans le cas où il prend en charge le déneigement est de 50 342 $ de plus par année.

Des négociations sont toujours en cours avec le ministère des Transports du Québec afin que Saint-Antonin obtienne une compensation supplémentaire. Michel Nadeau dit ouvert à répondre aux questions lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu le 11 avril à Saint-Antonin.