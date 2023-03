Les drapeaux en berne en soutien à la population d’Amqui

La Ville de Rivière-du-Loup a mis en berne les drapeaux de son hôtel de ville afin de démontrer son soutien à la population éplorée d’Amqui qui connaît des moments difficiles.

«J’ai pu parler à la mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette, pour lui offrir mon soutien et lui dire que toute la population de Rivière-du-Loup est solidaire des citoyens de sa ville, durement éplorés par la tragédie du 13 mars, explique le maire, Mario Bastille. Nous avons la chance de vivre dans des milieux où on se sent en sécurité et où la communauté se tient les coudes serrés. Si on réalise ce matin que le malheur peut survenir n’importe où, la solidarité des Amquiens et Amquiennes saura apaiser la douleur et leur permettre de se relever d’un geste aussi incompréhensible.»

La Ville désire rappeler que des ressources d’aide sont disponibles pour ceux et celles qui souhaitent obtenir du soutien psychosocial. La ligne Info-Social du gouvernement du Québec est accessible en tout temps pour discuter avec des spécialistes. Il suffit de composer le 8-1-1 option 2.