Chasse : année record pour le cours de maniement des armes à feu

La filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Sécurité nature, dresse le bilan 2022 de ses formations. Au total, 61 026 participants ont suivi une formation de Sécurité nature au cours de la dernière année.

De ce nombre, 35 197 participants ont pu profiter des formations en ligne telles que le cours d’initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF), celui sur l’arc et l’arbalète (ICAA) ainsi que la formation spécifique à la chasse au dindon sauvage.

En tout, 1500 formations ont été données en présentiel par les moniteurs bénévoles à travers toute la province pour le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu et des armes à feu à autorisation restreinte.

L’ICAF a été suivi par 17 274 participants, alors que l’ICAA dénombre un total de 11 206 nouveaux adeptes. En comparant avec les deux années précédentes, on constate une baisse notable de participation pour l’ICAA. Il faut savoir que le cours d’arc et arbalète mène directement à l’obtention d’un certificat du chasseur puisqu’il ne nécessite pas de le combiner avec un cours en classe. Il était donc plus avantageux dans un contexte de pandémie de faire un cours en ligne seulement.

Désormais donnée uniquement en ligne, la formation spécifique à la chasse au dindon sauvage a été suivie par 6 717 adeptes en 2022.

Parmi tous les participants aux formations en ligne, 28 % de femmes se sont inscrites, et 18 % de jeunes de moins de 18 ans. L’intérêt des femmes et des personnes mineures continue toujours de progresser d’année en année.

COURS DE MANIEMENT DES ARMES À FEU

Ce fut une année record avec un total de 25 829 participants qui se sont déplacés à travers la province pour suivre la formation de maniement d’armes à feu. De ce nombre, on compte 30,1 % de femmes ainsi que 19,6 % de jeunes de moins de 18 ans.

En 2020, cette formation avait connu une forte baisse de participation en raison de la pandémie qui empêchait la tenue des cours en salle. On avait alors dénombré un total de 11 350 personnes. L’année 2021 fut toutefois beaucoup plus active avec le double de participants, ce qui équivaut à des données plus près de la moyenne. En 2022, avec 3 500 inscriptions de plus, Sécurité nature constate que les chasseurs reprennent goût à participer à cette formation.