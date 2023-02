La Fondation du Collège Notre-Dame vous envoie en vacances

La Fondation du Collège Notre-Dame dévoile une nouvelle activité-bénéfice, la Loto-Vacances CND. Il s’agit d’une loterie dont les billets seront mis en vente du 27 février au 27 avril, inclusivement.

La coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de la Fondation, Geneviève Joncas, précise qu'il s’agit d’une 1re édition. «L’idée derrière cette activité est d’offrir des vacances à des gens dans notre belle région particulièrement à Rivière-du-Loup. Ces derniers découvriront ou redécouvriront divers plaisirs du Bas-Saint-Laurent soit des saveurs, du confort et des services douillets, de la gastronomie, une vue imprenable sur le majestueux fleuve Saint-Laurent et ses îles.»

Seulement 2 000 billets seront mis en circulation au prix de 10 $ chacun. Les billets seront disponibles à Rivière-du-Loup aux endroits suivants : Collège-Notre-Dame, Rona, Ciel FM et FM 107, Bistro l’Intercolonial, Tourisme Rivière-du-Loup ainsi que chez Pat BBQ à L’Isle-Verte. Les membres du comité organisateur de l’activité-bénéfice, la présidente du CA de la Fondation et les élèves du CND en auront également en leur possession.

Pour les détenteurs de billets, deux numéros seront chanceux. Le tirage au sort aura lieu le 28 avril à midi trente, sur la page Facebook de l’organisme. La valeur totale des prix est de 3 000$. Les règlements de la « Loto-Vacances CND » ainsi que les détails des prix indiqués sur les billets sont disponibles sur www.fondationcollegenotredamerdl.ca .

Les profits générés par la « Loto-Vacances CND » seront versés à la Fondation du Collège dont la mission est de soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services du Collège.

Afin de récompenser les efforts des élèves qui vendront des billets, des prix seront en jeu.