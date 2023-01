Le Bas-Saint-Laurent émerge chanceux du gala Célébration 2023

Quatre résidents du Bas-Saint-Laurent figuraient parmi les 40 participants au gala Célébration 2023, diffusé le 8 janvier. Au total, ce sont 225 000 $ que ces chanceux ont gagnés.



Plusieurs lots ont aussi été tirés pour les détenteurs de billets à la maison, dont un gros lot de 5 000 000 $ et cinq lots de 1 000 000 $. Tous les résultats se trouvent sur la page Célébration 2023 du site lotoquebec.com.



CACOUNA

Murielle Beaulieu faisait partie des personnes gagnantes de la promotion 2e chance, qui permettait de gagner l’une des cinq participations télé supplémentaires au gala. Celle dont le numéro de boule était le 6 a remporté l’un des deux lots surprises de 50 000 $ tirés au cours de la soirée. Ainsi, Mme Beaulieu est repartie avec un total de 75 000 $!

Le billet chanceux a été acheté au dépanneur Super Soir, à Cacouna.



SAINT-ALEXANDRE

Julien Lapointe, résident de Saint-Alexandre, qui a acheté son billet gagnant au Super C de Rivière-du-Loup, a remporté 25 000 $ lors du gala télévisé. L’homme à la retraite, qui détenait la boule 16, souhaite voyager, voyager et encore voyager! Les destinations envisagées par le gagnant sont l’Afrique, pour y découvrir la faune, le Sud, les Îles-de-la-Madeleine et les Chutes du Niagara.



SAINT-ALEXANDRE

Adrienne Pelletier, aussi de Saint-Alexandre, qui avait reçu son billet en cadeau de sa fille et du conjoint de celle-ci, a vu la boule numéro 9 – la sienne! – sortir du boulier à deux reprises lors des tirages éliminatoires. Cela lui a valu d’empocher la jolie somme de 75 000 $. Grâce à ce montant, la femme au sourire contagieux souhaite gâter ses proches. Son rêve? L’achat d’une maisonnette en vue de la retraite. Le billet chanceux a été acheté à la pharmacie Uniprix Laganière, à Granby.

MONT-JOLI

Sarah Pouliot a eu toute une surprise en découvrant que le billet que lui avait donné son père était gagnant d’une participation télé. Les deux ont l’habitude de s’offrir un billet Célébration durant les fêtes. Grâce au cadeau acheté au dépanneur Cadeko de Mont-Joli, Mme Pouliot, qui a raflé 50 000 $ avec la boule numéro 5, se procurera une nouvelle voiture.