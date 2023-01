Québec investit 500 000 $ pour soutenir le fonctionnement de la SÉMER

Le gouvernement du Québec n’est pas encore prêt à investir plusieurs millions de dollars dans l’avenir de la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) et son usine de biométhanisation. Présent à Rivière-du-Loup ce mercredi 11 janvier, le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé une contribution financière de 500 000 $ à la SÉMER afin de l’aider à «poursuivre ses activités».

Cette aide financière permettra à la SÉMER «d’élaborer un important projet d’investissement», selon le ministre de la Coalition avenir Québec. Elle offrira également une période de temps au gouvernement «avant qu’une décision soit prise quant aux investissements à venir».

«Pour décarboner le Québec, on doit soutenir le développement de nouvelles technologies vertes et les organismes qui permettent la production d’énergie renouvelable à faible empreinte carbone. Avec l’appui annoncé aujourd’hui, la SÉMER pourra terminer ses études de mise en marché et confirmer si la rentabilité du projet à long terme existe», a déclaré le ministre Pierre Fitzgibbon, aux côtés de la députée de Témiscouata-Rivière-du-Loup, Amélie Dionne, et du président de la SÉMER, Michel Lagacé.

Selon un communiqué officiel, envoyé en fin d’après-midi, l’objectif de la SÉMER demeure toujours d’optimiser ses installations afin de produire du gaz naturel renouvelable liquéfié répondant à des critères de qualité spécifiques et de le commercialiser. Ce but ne pourra toutefois pas être atteint sans une aide plus importante de Québec.

L'usine de biométhanisation, qui devait lors de son inauguration en 2015 produire du gaz liquéfié à partir de matières organiques, s'est orientée vers le gaz comprimé en 2019. Deux ans et demi plus tard, la SÉMER a annoncé vouloir faire un retour vers la production de gaz liquéfié en septembre 2021. Des investissements de plusieurs millions de dollars sont nécessaires afin d'acquérir les équipements de production de gaz naturel liquéfié. Actuellement, l'usine brûle le gaz qu'elle produit.

La SÉMER est détenue à 80 % par le public soit à 40 % par la Ville de Rivière-du-Loup et 40 % par la MRC de Rivière-du-Loup. C'est le promoteur privé Terix-Envirogaz qui détient les derniers 20 %.

