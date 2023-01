Karine Malenfant sera la prochaine directrice générale du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Elle succédera à Guy April qui assumait cette fonction depuis 2010. Sa nomination a été annoncée aux membres du personnel du Collège en fin d’après-midi, le 10 janvier.

Mme Malenfant entrera en fonction à temps partiel le 17 avril 2023, après la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 dont elle dirige les destinées. Dans un premier temps, elle se familiarisera avec le personnel et le fonctionnement de l’école, apprivoisera la culture et la structure de l’organisation et s’appropriera les dossiers institutionnels afin d’assurer une transition harmonieuse avec le directeur général sortant. Elle sera pleinement en titre dès le 1er août 2023.

La nomination de Mme Malenfant met un terme à une rigoureuse démarche de sélection entamée au début de l’année 2022, avec la collaboration de la firme Element RH de Rivière-du-Loup.

Membre du conseil d’administration du Collège et présidente du comité de sélection, Catherine Normand, s'est dit très heureuse de la conclusion du processus : «La candidature de Mme Malenfant répondait à tous les critères de sélection que nous avions identifiés, à la fois par son leadership humain, son expérience en gestion, sa capacité d’analyse, sa vision globale, son dynamisme et sa vision de l’innovation. Elle a fait ses preuves au sein de multiples organisations locales et régionales. Elle a su développer des partenariats fructueux tout en acquérant des expériences diverses. Elle possède une connaissance approfondie des besoins et des enjeux régionaux. Pour nous, il s’agit d’un maillage naturel.»

Karine Malenfant s’enthousiasme pour ce nouveau défi : «Le Collège Notre-Dame est renommé depuis plus de 50 ans. Année après année, il se classe parmi les meilleurs établissements d’enseignement secondaire non seulement dans la région, mais aussi au Québec. Tout en respectant la tradition qui a motivé sa création et soutenu son développement, l’institution s’est affirmée comme un leader en innovation pédagogique et en développement de services éducatifs d’avant-garde. Pour moi, c’est une occasion unique de jouer un rôle de premier plan dans le milieu éducatif régional. Je suis fière de pouvoir diriger une maison d’enseignement considérée comme un exemple en matière d’apprentissage, de réussite et de persévérance scolaire. Le défi est imposant mais surtout stimulant car il s’appuie sur de solides fondations. »

Elle précise toutefois que, pour le moment, toutes ses énergies seront dirigées vers la réalisation de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 : «Que les gens se rassurent, c’est ma priorité. J’y travaille depuis plus de quatre ans. Je m’y consacre exclusivement afin que cet évènement très attendu soit une grande réussite. Lorsque mon équipe et moi pourrons dire ‘’mission accomplie’’, je focaliserai sur la direction générale du Collège Notre-Dame.»

Rappelons que Karine Malenfant a notamment assumé la direction générale de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Co-Éco (2008-2014), de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (2014-2018) puis du Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup (2018 à ce jour). Au fil des ans, elle a aussi contribué à plusieurs organisations et siégé à différents conseils d’administration dans les domaines éducatif, communautaire, philanthropique, évènementiel, touristique, environnemental et socioéconomique.

Selon le président du conseil d’administration du Collège Notre-Dame, François-Xavier Bonneville, la diversité de l’expérience et l’imposant réseau de contacts de Mme Malenfant seront des atouts à long terme pour la mise en œuvre du nouveau plan stratégique de développement de l’école. «Ses compétences rejoignent les quatre axes identifiés par la Fédération des établissements d’enseignement privés (FÉEP) pour caractériser le profil des directions générales recherchées aujourd’hui : Leader – Gestionnaire – Entrepreneur – Représentant.»