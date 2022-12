Enrico Ciccone, porte-parole de l’opposition officielle pour l’Est-du-Québec 

Le Parti libéral du Québec a présenté les députés qui seront les porte-paroles de l'opposition officielle pour chacune des régions du Québec, le 21 décembre. Pour l’Est-du-Québec, le choix s’est tourné vers Enrico Ciccone.

Reprochant au gouvernement Legault d'abandonner les régions, le chef libéral Marc Tanguay affirme que son équipe de porte-paroles régionaux sera plus présente que jamais sur le terrain pour entendre les préoccupations des citoyens de tout le Québec et pour mettre fin à l'approche mur-à-mur.

M. Tanguay rappelle d'ailleurs que son parti souhaite mettre de l'avant des solutions mieux adaptées à la réalité régionale, donner une véritable voix aux citoyens des régions et soutenir les gouvernements de proximité.

Chaque région est différente et fait face à ses enjeux propres et l'opposition officielle compte les mettre de l'avant et proposer des solutions concrètes et durables pour chacun d'eux, via ses députés responsables. C'est d'ailleurs le mandat clair qui leur a été confié, en plus d’être plus présent sur le terrain.

Enrico Ciccone est député de Marquette (Montréal) depuis les élections de 2018. Il est président de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, en plus d’être porte-parole de l’opposition officielle en matière de lutte contre l’intimidation, en matière de sports, de loisirs, de plein et de saines habitudes de vie.