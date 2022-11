Le 10e colloque en gestion des ressources humaines dépasse les attentes

Plus de 130 personnes ont participé au colloque en gestion des ressources humaines de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rivière-du-Loup le 9 novembre à l’Hôtel Universel. Il avait pour objectif de présenter des outils, des stratégies et de favoriser les échanges sur la gestion des ressources humaines.

Entrepreneurs, gestionnaires de ressources humaines, superviseurs et chefs d’équipes faisaient partie des personnes ciblées par ce colloque. «[Il] nous a permis d’accompagner les employeurs en matière de gestion des ressources humaines, notamment face aux défis d’attraction, de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre dans les entreprises. Les employeurs ont pu se ressourcer et rehausser leur coffre à outils en matière de gestion des ressources humaines», a commenté Darlène Caron, agente de développement au Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup.

Les participants ont pu assister aux différents ateliers portant sur les thèmes de l’engagement au travail, du renouvellement des stratégies de recrutement, de la prévention du harcèlement au travail, des nouvelles tendances en ressources humaines et de la mobilisation des équipes. Ils ont été donnés par le conférencier Stéphane Simard, Simon Clément, fondateur de Maverick Ère Hr, Manon Perreault, présidente et directrice générale de Perreault & Associés, Marianne Roberge, associée chez Go RH et Paméla Bérubé, présidente Huni PAE et vice-présidente et co-fondatrice de Go RH.

La conférence de fermeture a suscité l’intérêt ne serait-ce que par son titre : «Gérer l’ingérable» du Dr Amir Georges Sabongui, psychologue, auteur et conférencier professionnel.

Plusieurs semaines avant l’événement, certains ateliers affichaient déjà complet. Ce qui confirme au comité organisateur la pertinence de l’événement ainsi que les besoins importants de formation en gestion des ressources humaines dans les entreprises et organisations.

Ce colloque est organisé par un comité composé des représentantes et représentants du bureau de Services Québec de Rivière-du-Loup, du Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup, de la Société d’aide au développement des collectivités de la MRC de Rivière-du-Loup, du Service de la formation continue du Cégep de Rivière-du-Loup et du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir.