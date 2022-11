La Joujouthèque invite la population à sa collecte de jouets

Le samedi 12 novembre, la Joujouthèque de Rivière-du-Loup procédera à sa traditionnelle collecte de jeux et jouets usagés. Les jouets convenant à tous les âges seront acceptés. L’équipe de bénévoles recevra les dons entre 9 h et 16 h au local temporaire de la joujouthèque, situé au 98, rue Amyot à Rivière-du-Loup.

Voilà une belle façon donner une seconde vie à de l’équipement qui ne sert plus, tout en faisant la joie des petits comme des grands!

Les jouets recueillis sont destinés à la vente lors d’une activité populaire prévue les 3 et 4 décembre au même endroit que la collecte et selon le même horaire. La population pourra alors se procurer des jouets diversifiés et de qualité à prix modique. De plus, les fonds générés par cette vente, ainsi qu’une partie des jouets recueillis, assureront le maintien du service de prêt de jouets de la Joujouthèque de Rivière-du-Loup.

Cette action est rendue possible grâce à une concertation d’organismes de la région, soit la Joujouthèque de Rivière-du-Loup, la Maison de la Famille du Grand-Portage, la Ville de Rivière du Loup et le CISSS du Bas-Saint-Laurent par le biais du CLSC de Rivière-du-Loup.

Pour plus d’information, les citoyens peuvent communiquer avec Hélène Ouellet, bénévole de la Joujouthèque, au 418 862-7951.