La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup souligne la Semaine de la coopération

C’est sous la thématique «Tous pour un» que la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup a célébré la semaine de la coopération qui se déroulait du 16 au 22 octobre. La coopérative a profité de l’occasion pour faire valoir son implication et son impact positif dans son milieu par le biais de différents évènements.

Lors de cette semaine, la Caisse a honoré les années de service de cinq de ses employés lors d’un événement réunissant l’équipe et les administrateurs. Chaque employé, par son dévouement, son implication et son dynamisme, permet à l’institution de rayonner à travers la communauté en offrant des services de qualité, personnalisés et humains. La Caisse tient à remercier toute son équipe de faire la différence au quotidien.

En collaboration avec toutes les caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent, une soirée virtuelle dédiée aux lauréats des bourses d’études de la Fondation Desjardins a eu lieu. Cette année, la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup compte 5 lauréats parmi ses membres totalisant une somme de 10 500$.

Pour terminer la semaine, la Caisse a organisé un 4 à 6 réseautage afin de remettre deux prix distincts. La coopérative a revampé son prix «Coup de cœur». Ses administrateurs ont sélectionné trois organismes œuvrant dans différents domaines sur le territoire de la Caisse. Par la suite, ces trois finalistes ont été soumis à un vote auprès des employés de la Caisse afin de déterminer un gagnant. Le prix «Coup de cœur» a donc été remis au Centre prévention suicide du KRTB. Ce prix leur permet ainsi de remporter un support financier de 5 000$. En tant que finalistes, L’Autre-toit du KRTB et La Maison des jeunes – Le Dôme ont reçu un support financier de 1 000 $.

Durant cette même soirée, les implications bénévoles des employés de la Caisse ont été soulignées. Le prix «Engagé.e dans la communauté» a été créé afin de les encourager à faire une différence dans notre milieu à travers le bénévolat. Cette année, ce prix a été décerné à Denis Courbron.

Tous les mois d’octobre, la Semaine de la coopération est célébrée à l’échelle canadienne afin de rappeler la mission et les valeurs qui guident les organisations coopératives. Pour la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, il est essentiel de souligner cette semaine de diverses façons. Moments d’échange, reconnaissance des employés, remise de bourse d’études, ce sont là de nombreux moyens de créer un réel impact dans la collectivité.