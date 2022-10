«Ma grossesse» : Un nouvel outil pour les futures mamans

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a lancé le 19 octobre le nouveau service «Ma grossesse». Le formulaire numérique destiné aux futures mamans permet d’aviser le plus vite possible le CISSS d’une grossesse sur son territoire.

«Ce qu’on veut c’est permettre, dès le moment où la maman passe son test de grossesse et qu’elle apprend qu’elle est enceinte, qu’elle puisse rapidement avoir accès à un outil qui est très simple et créer un lien automatique avec le CISSS», confie Katia Sirois du CISSS du Bas-Saint-Laurent, responsable de la gestion du programme «Ma grossesse» et cheffe de service de l’équipe intégrée aux Basques.

Auparavant, les futures mamans devaient prendre un rendez-vous avec leur médecin de famille ou un professionnel de la santé afin que ce dernier remplisse le formulaire papier. Par la suite, le document était transmis à l’équipe du CLSC pour offrir différents services disponibles en périnatalité, par rapport aux besoins de la femme enceinte. La mise en place de cette nouvelle procédure s’inscrit dans un élan de modernisation du CISSS. Avec le service, il estime être en mesure de rejoindre les femmes qui tardent à signaler leur grossesse.

Au Bas-Saint-Laurent, un peu moins de 12 % des futures mamans ne sont pas suivies dès le premier trimestre sur les quelque 1600 répertoriées. Mme Sirois relève que ces femmes n’ont donc aucun suivi autant au niveau médical que psychosocial, alors que certaines en auraient besoin. La responsable du nouveau service mentionne que la durée d’une grossesse est limitée, il était important pour l’équipe du CISSS que les futures mamans soient dans un contexte de vie favorable. «On veut s’assurer du bon développement des petits bébés, de leur santé ainsi que celle des mamans», indique Mme Sirois.

Ainsi, les femmes enceintes devront répondre à six questions pour s’inscrire et avoir droit à un éventail de services. Cet outil, d’après la responsable, fera en sorte d’épauler plus de femmes dans leur grossesse, mais aussi de les soutenir en cas de fausse couche.

Elle souhaite que le plus de futures mamans possibles remplissent le formulaire accessible au : Quebec.ca/magrossesse.