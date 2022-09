Problèmes avec les systèmes téléphoniques de certaines installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent informe la population qu’il éprouve actuellement des problèmes avec les systèmes téléphoniques de certaines de ses installations. Cette problématique est concentrée dans les secteurs de la Matapédia, des Basques et de Rivière-du-Loup.

Ainsi, il pourrait être difficile de rejoindre les hôpitaux, CLSC et CHSLD de ces territoires, de même que la centrale téléphonique de prise de rendez-vous pour la vaccination COVID.

En attendant la résolution de cette problématique qui est d’origine informatique, il est suggéré de réessayer de rappeler plus tard si possible ou alors de contacter le 911 s’il s’agit d’une urgence. Les équipes du CISSS travaillent actuellement à corriger la situation le plus rapidement possible.