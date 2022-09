La tombola-bénéfice de la Fondation du Collège Notre-Dame est de retour

La Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup tiendra sa 6e tombola-bénéfice, le samedi 1er octobre à 19 h à l’Hôtel Levesque. L’évènement réunira les présidents et présidentes d’honneur des éditions précédentes.

Pour l’occasion, Micheline Morneau, Nancy Fortin, Claude Bourgoin, Patrick Couturier, Guy, François-Xavier et Marc-Antoine Bonneville animeront cette soirée dynamique et décontractée. Encan silencieux, à la criée et grands prix seront en vedette.

La coordonnatrice aux événements et au développement philanthropique de la Fondation du Collège, Geneviève Joncas, souligne «après deux ans d’absence, nous tenions à donner une valeur ajoutée à l’activité en rassemblant ces personnes énergiques sur une même scène afin de marquer le grand retour de l’évènement. Les personnes participantes pourront repartir avec des prix très alléchants, dont une paire de billets pour un match des Canadiens de Montréal. Cette soirée divertissante est une autre occasion de soutenir le développement et la pérennité du Collège et de permettre aux élèves de bénéficier de ce qu'il y a de mieux pour répondre aux défis de l'apprentissage de compétences globales».

Le 1er octobre prochain, 200 lots seront attribués par tirages ou enchères, représentant une valeur totale d’environ 25 000 $. Les cinq éditions précédentes, qui ont connu un vif succès, ont permis à la Fondation de générer un profit de près de 75 000 $ au bénéfice des élèves qui étudient au Collège.

Les billets sont dès maintenant disponibles en quantité limitée à la réception du Collège Notre-Dame et auprès des membres du comité organisateur. Ce droit d’entrée inclut une carte de 40 coupons de mises silencieuses, un vin d’honneur et des grignotines. La Fondation remercie à l’avance les détenteurs de billets ainsi que les partenaires et commanditaires, dont Bérubé GM et l’Hôtel Levesque, pour leur appui à sa cause.