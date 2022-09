Fermeture de l’intersection Lafontaine et Saint-Elzéar

Le chantier routier le plus attendu de l’année à Rivière-du-Loup débute ce mardi avec les travaux préparatoires et la fermeture complète de la rue Saint-Elzéar, de la rue Lafontaine à la rue Saint-Pierre.

Tout au long du chantier, la signalisation détournera les utilisateurs du réseau vers des rues secondaires. L’accès au quartier Saint-François, à partir de la rue Lafontaine, pourra se faire à partir des rues Laval et Dollard, ou encore à partir de la rue Saint-Pierre, suivant un détour sur la rue Frontenac, pour accéder aux rues au Sud de Saint-Elzéar. Quant à l’intersection Lafontaine et Saint-Elzéar, elle sera fermée à la circulation dès mardi et ce, pour une période minimale de trois à quatre semaines. Seuls les services d’urgence pourront y circuler.

Le chantier permettra d’installer de nouvelles conduites d’aqueduc et d’égouts pour donner une cure de jouvence aux équipements plus que centenaires actuellement en fonction. En outre, l’installation d’un système d’égout pluvial parallèle devrait permettre la séparation des eaux usées et des eaux de pluie, préservant ainsi l’environnement et la capacité de traitement de l’usine d’épuration. La rue sera aussi pavée en neuf d’ici les premières neiges, au minimum une première couche. Les travaux de finition et les aménagements paysagers devraient quant à eux être faits au printemps.

La Ville remercie les usagers de la route de leur habituelle collaboration et les invite à la prudence et à la vigilance aux abords des chantiers.