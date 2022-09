Pierre Landry dénonce l’absence de certaines informations dans une résolution de la Ville de Rivière-du-Loup

Le résident de la rue Saint-Louis, Pierre Landry, revient à la charge dans le dossier du Complexe santé Rivière-du-Loup du groupe Medway. Il dit avoir une impression de partialité en consultant certains extraits de la résolution de la Ville de Rivière-du-Loup portant sur la démolition du 35, rue Saint-Louis.

Il cible quelques extraits de la résolution qui ont été adoptés lors de la séance du conseil municipal du 22 aout dans le cadre de l’approbation de la démolition de l’ancien bâtiment de Poitras Meubles et Design. L’énoncé «Attendu que de nombreux commentaires reçus sont favorables au projet, malgré les quelques contestations» l’a fait bondir.

«Dire qu’il y a eu ‘’quelques contestations’’, alors que 38 personnes se sont opposées à la démolition et que 78 ont porté la décision en appel, sans compter les autres rencontres, où des dizaines de personnes se sont présentées contre le projet, c’est une tentative de tordre la vérité», croit-il. Pierre Landry considère que le nombre de personnes s’opposant à la démolition aurait dû apparaître dans la résolution.

Il déplore également que dans l’extrait qui porte sur l’étude d’impact des percées visuelles, il n’est pas indiqué qu’elle a été menée par le promoteur lui-même. «Attendu que suite à une demande de la Ville de Rivière-du-Loup, une étude d’impact a été réalisée concernant les percées visuelles du projet projeté, laquelle démontre que l’impact visuel est minime sur plusieurs perspectives du territoire de la Ville.»

La résolution a été proposée et appuyée par les deux membres du conseil municipal qui siègent aussi sur le comité de démolition de la Ville, déplore Pierre Landry. Il se «console» toutefois en lisant les quelques lignes portant sur le Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le centre-ville de Rivière-du-Loup, qui indique qu’aucun permis de démolition ne pourra être délivré par un inspecteur des bâtiments et en environnement avant l’autorisation délivrée en vertu du Règlement 1260-2 relatif au PIIA.

Il craint que si un projet de neuf étages tel que présenté par Medway est autorisé sur la rue Saint-Louis, cela créera un précédent. «En quoi on peut demander aux résidents de souscrire aux règles d’urbanisme alors qu’un promoteur n’est pas obligé de s’y conformer?», ajoute Pierre Landry, qui est d’avis qu’il s’agit d’un cas de deux poids deux mesures. La Ville de Rivière-du-Loup a refusé de répondre à ces critiques.

RIVIÈRE-DU-LOUP EN ÉVEIL

Pierre Landry a également annoncé cette semaine la constitution officielle de l’organisme sans but lucratif Rivière-du-Loup en éveil le 10 aout dernier. Il vise entre autres à «exercer une vigile quant aux projets qui risqueraient de dénaturer les paysages, l’environnement ou le patrimoine bâti de Rivière-du-Loup et intervenir au besoin» et à ce que la voix des citoyens soit entendue dans les démarches de participation publique en aménagement et en urbanisme. L’assemblée générale de fondation aura lieu le 14 septembre à 19 h au Collège Notre-Dame et elle sera suivie à 20 h par une séance d’information citoyenne portant sur certains enjeux liés au projet du groupe Medway. L’organisme fera aussi le point sur les démarches en cours auprès de la Ville et d’autres intervenants. M. Landry, président du conseil d’administration provisoire, lance une invitation au conseiller municipal Nelson Lepage et aux candidates et candidats en lice dans la campagne électorale provinciale.