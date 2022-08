La jeune Escouade se termine dans le plaisir

Ce lundi 22 aout a pris fin les activités estivales de la Jeune Escouade du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup. Un projet pilote qui a donné l’opportunité à quatre adolescents de 11 à 15 ans de vivre la réalité de l'organisme de l’intérieur.

À raison de sept lundis dans l’été, Raphaël Tremblay, Benjamin Thériault, Marie-Charlotte et Xavier Thibeault ont participé bénévolement aux activités de cueillettes en épicerie et chez les producteurs, ainsi qu'aux activités de transport, de nettoyage et de tri, de transformation en cuisine, d'emballage et d'étiquetage. Soutenus par Patrice Gagné, employé du CIP, ils ont cuisiné de nombreuses portions se déclinant en 60 repas, 50 soupes, 139 desserts, 112 collations et 16 salades. Une vraie brigade!

Une expérience qui les prépare au monde du travail, oui, mais aussi qui leur a permis de développer leurs qualités et des compétences précieuses. Ils ont été ponctuels, responsables, travaillants, solidaires et créatifs. Ils sont devenus des ambassadeurs de la valorisation des surplus alimentaires et ont mis à profit leur temps pour redonner aux frigos partagés ou au comptoir de récupération.

Le Carrefour d’Initiatives Populaires tient à les remercier ainsi que tous les producteurs et commerçants impliqués qui ont permis d’aller de l'avant et expérimenter ce projet. Décidément ce fut une aventure satisfaisante et gratifiante pour tous les participants.