Un record de 70 cyclistes solidaires des personnes touchées par le cancer dans l’Est-du-Québec

Participation record et dépassement de l’objectif financier pour le 9e Vélo Tour de la Gaspésie qui a réuni, cette semaine, 70 cyclistes solidaires de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Partis de Rimouski le 8 août, ils étaient de retour en fin de journée le samedi 13 août après 6 jours et 915 kilomètres de route autour de la péninsule gaspésienne.



Les coprésidents d’honneur de l’événement, Geneviève Veilleux et Patrick Dumont, sont extrêmement fiers d’annoncer que les efforts conjugués de tous les cyclistes, donateurs, bénévoles et partenaires permettent de verser la somme de 141 987 $ pour soutenir la mission de l’organisme 100 % régional.



«Depuis 2018 qu’on attendait cet événement-là. La pandémie nous a demandé d’être patients, mais aujourd’hui, on a le cœur rempli de fierté et de reconnaissance quand on voit les retombées de tous les efforts investis! Chacun des participants revient à la maison avec le sentiment d’avoir fait une différence réelle pour toutes les personnes touchées par le cancer dans nos régions. On a vécu une expérience humaine incroyable tout le monde ensemble, une expérience qui va nous habiter longtemps! Toutes sortes de défis se sont présentés à nous, mais partout on a vu la solidarité et l’entraide. On a aussi reçu plein de témoignages de gens pour qui l’Association fait une différence immense. Chaque fois, on est repartis avec une dose d’énergie incroyable», commentent-ils.



Rappelons que le Vélo Tour de la Gaspésie est une formule non compétitive et amicale qui s’adresse aux cyclistes qui désirent relever un défi de taille tout en contribuant à la mise en place de services répondant aux besoins exprimés par les personnes touchées par le cancer dans la région.



Prix Marie-Hélène Gonthier

Moment particulièrement touchant de la soirée : le prix Marie-Hélène Gonthier a été décerné à Gabriella Carpinteri. Tout au long du parcours, par son courage, sa combativité, son dévouement, son positivisme et son attitude, Gabriella a été une source d’inspiration pour tous les participants.



Mentionnons que le prix Marie-Hélène Gonthier a été nommé ainsi pour honorer la mémoire de cette jeune femme de Rimouski décédée d’un cancer en 2020. Le vélo était une activité sportive qu’elle affectionnait tout particulièrement et qui lui avait permis de soutenir concrètement la mission de l’Association du cancer de l’Est du Québec en participant à plusieurs éditions du Défi Vélo Plein Air et du Vélo Tour de la Gaspésie.

Le 10e Vélo Tour de la Gaspésie se déroulera en 2024 sous la présidence d’honneur de Jonathan Bolduc et Daniel Ouellet. Les dates de sa présentation seront dévoilées ultérieurement.