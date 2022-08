Une foule record au Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue

La 13e édition du Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue qui se déroulait du 29 au 31 juillet a été couronnée de succès. Cette année, l’évènement a connu une foule record de près de 2000 personnes. La prochaine édition a déjà été annoncée et aura lieu du 28 au 30 juillet 2023.

Parmi les activités les plus populaires cette année il y a eu le fameux spectacle du vendredi. Ce dernier regroupait Dan Bigras et ses invités dont Émile Bilodeau, Marjo et Breen Leboeuf. Le public a d’ailleurs été époustouflé par l’interprétation de ces derniers lors de la chanson «Les yeux du cœur» que Marjo avait popularisée avec Gerry Boulet à la fin des années 1990. Un autre grand classique de la chanson québécoise «Mes blues passent pu dans’porte», a, quant à lui, été également divinement interprété par Breen Leboeuf lui-même, dont la voix n’a rien perdu de son lustre. Pour couronner ce spectacle de haut niveau, le groupe Undercover - Legends of Rock a offert une prestation digne des plus grands spectacles rock.

Lors de la journée du samedi, le Festival du Bootlegger a retrouvé ses airs de marché d’antan : exposants, marchands, artisans de métier ancien, diseuse de bonne aventure, comédiens et musiciens. Aussi, le traditionnel tournoi de balle donnée, le tournoi de «washers», les jeux gonflables, le canon à mousse ont fait fureur.

Le dimanche une messe gospel, un tournoi de poker et une randonnée animée dans le sentier des 3 Frontières ont fait le plaisir des festivaliers.

Depuis 2009, chaque 2e fin de semaine des vacances de la construction, le Festival du Bootlegger de Rivière-Bleue fait vivre un voyage dans les années 1920 où sévissait la prohibition aux États-Unis. Une histoire unique remplie d’activités culturelles et patrimoniales animées.