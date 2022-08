Révision de la carte électorale fédérale au Bas-Saint-Laurent

La Commission de délimitation des circonscriptions fédérales pour la province de Québec a rendu publique sa proposition de révision de la carte électorale le vendredi 29 juillet dernier. Deux nouveaux noms et découpages sont proposés pour les futures circonscriptions de Montmagny-Témiscouata-Kataskomiq et Rimouski-Matane.

La première comprendrait les municipalités régionales de comté de Kamouraska, L'Islet, Montmagny, Rivière-du-Loup et Témiscouata, incluant la réserve indienne de Kataskomiq.

Ainsi, la MRC de Témiscouata passerait de la circonscription de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques à l’est, à celle de Montmagny-Témiscouata-Kataskomiq, plus à l’ouest. La circonscription comprenant Rimouski absorberait également le secteur de Matane, selon le redécoupage proposé par la Commission.

La proposition de circonscription de Rimouski-Matane comprendrait les MRC des Basques, de La Mitis et de Rimouski-Neigette et certaines parties des MRC de La Matanie, la Matapédia et d’Avignon. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles au redecoupage-redistribution-2022.ca.

Au terme de son examen de la carte électorale actuelle, la Commission propose de laisser intactes les limites de 17 circonscriptions. Un siège sera supprimé en Gaspésie (Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia) et une nouvelle circonscription sera créée au nord de Montréal, dans les Laurentides.

Les limites de 60 autres circonscriptions seront modifiées pour rapprocher le chiffre de population au quotient électoral de 108 998. La commission pour le Québec tiendra 22 audiences publiques en personne et virtuellement pour recueillir des commentaires sur les limites et les noms proposés pour chacune des circonscriptions.

«La publication de cette proposition marque le début d'une période de consultation publique. Mes collègues commissaires et moi invitons la population, et particulièrement les communautés autochtones concernées par les changements de noms, à nous faire part de leurs commentaires et suggestions. Ceux-ci sont essentiels à notre réflexion», conclut le président de la Commission, Jacques Chamberland.

À Rivière-du-Loup, l’audience aura lieu le 9 septembre à 9 h à l’Hôtel Universel. Les personnes souhaitant présenter des observations à ce moment doivent en aviser la commission par écrit au plus tard le 31 aout par la poste au bureau de la Commission, par courriel à [email protected], au moyen du formulaire d'avis pour les audiences publiques ou au moyen de l'outil de cartographie interactif.