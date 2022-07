Rivière-Bleue sur les rails du succès

Le mardi 14 juin dernier, la Vieille Gare de Rivière-Bleue recevait des gens d’affaires membres de la CODET. Cette rencontre a eu lieu sous forme d’un 5 à 7 bien spécial. Les invités ont pu «monter à bord» l’espace d’un moment.

Dans une ambiance décontractée à saveur historique et culturelle, tous ont eu droit à une visite personnalisée des lieux en compagnie des membres du conseil d’administration de la Corporation du Patrimoine et coordonnatrice de la Vieille Gare, question de rendre le voyage plus captivant.

Ensuite, les convives se sont rendus à la Grand’Messe, un nouvel espace communautaire situé dans l’église en plein cœur du village. Essai du simulateur du golf, présentations des partenaires de l’évènement et tirage de prix de participation ont contribué à rendre cette soirée mémorable.

La Vieille Gare de Rivière-Bleue représente un attrait touristique incontournable de la région. Elle est ouverte au public depuis le 15 juin et souhaite accueillir des touristes en grand nombre. Il est possible de trouver de l’information pertinente sur le site officiel au : www.garederivierebleue.com, de même que l’invitation à devenir gardiens de la Gare.