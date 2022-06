Du nouveau au sein du conseil d’administration du SPFBSL

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) tenait sa 64e assemblée générale annuelle le jeudi 5 mai dernier, dévoilant son bilan 2021; une année qualifiée d’extraordinaire, ainsi que les perspectives 2022, suivi d’un conseil d’administration le même jour.

Le président Maurice Veilleux fut réélu à l’unanimité et furent introduit trois nouveaux administrateurs, soit David Burnett de Saint-Noël succédant à Daniel Bélanger dans le secteur 1.2., Guillaume Gagnon de Saint-Valérien qui succède quant à lui à Gaétan Proulx dans le secteur 4.2 et finalement Martin Denis de Saint-Louis-du-Ha! Ha! succédant à Patrick Rioux dans le secteur 7.2.

«Nous sommes heureux d’accueillir ces nouvelles ressources au sein de notre organisation qui j’en suis persuadée amèneront une dynamique différente dans l’organisation. Il y a de la relève», a déclaré M. Veilleux, président.

Par ailleurs, Michel Lepage de Rimouski a pris le relais de Roger Vaillancourt au poste de vice-président. Ce dernier demeure toutefois membre du conseil exécutif. Le poste à l’exécutif était aussi convoité par Jeannot Beaulieu de Biencourt.

Le SPFBSL travaille «toujours au service de ses producteurs selon leurs besoins» et dans l’optique de chercher de nouveaux marchés, d’améliorer les prix, mais aussi de faire reconnaître l’importance de la forêt privée et son implication dans les économies, sociale et environnementale, autant auprès de nos élus que de la population en général.