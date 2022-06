La Bastringue d’automne de retour le 17 septembre 2022

Après une première édition mémorable à l’automne 2019 et deux années de pandémie plus tard, le comité organisateur est heureux d’annoncer le retour de la Bastringue d’automne pour une 2e édition. Celle-ci se tiendra le samedi 17 septembre prochain, sur le site de la Maison d'Auteuil de Saint-Jean-de-Dieu.

«Nous sommes bien heureux et fiers d’enfin pouvoir tenir une 2e édition de cet évènement festif et rassembleur qui avait été un succès sur toute la ligne en 2019. C’est avec plaisir que nous accueillerons la population d’ici et d’ailleurs lors de cette belle journée festive et à saveur patrimoniale et traditionnelle qui présente une programmation diversifiée et pour toutes les groupes d’âges», explique Raymond D’Auteuil, l’un des propriétaires du site de la Maison d’Auteuil.

«Cette deuxième édition de la Bastringue d’automne sera sous la gouverne administrative du Comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu qui prends le relais de la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu, dont l’excellent travail mérite d’être souligné», indique le coordonnateur aux loisirs de Saint-Jean-de-Dieu, Damien Sirois.

La programmation détaillée sera lancée en juillet prochain et sera présentée notamment sur la page Facebook de la Bastringue d’automne et du comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu, ainsi que sur le site web de la municipalité. En termes de nouveautés, le comité organisateur proposera cette année la tenue d’un souper méchoui sur le site. C’est donc un rendez-vous à Saint-Jean-de-Dieu, le samedi 17 septembre prochain pour la Bastringue d’automne 2022.