Exemption de la taxe d’accise sur les hydromels et les cidres

Le député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, se réjouit qu’à la suite aux pressions exercées par le Bloc Québécois, Ottawa exemptera les productions d’hydromel et de cidre de sa prochaine taxe d’accise fédérale. Ce gain du Bloc Québécois s’avère une excellente nouvelle pour les producteurs d’hydromel et de cidre québécois qui seront en mesure de maintenir des prix de vente compétitifs.

«Nos entreprises comptent sur la prochaine saison touristique pour reprendre leur vitesse de croisière et il est essentiel qu’elles puissent le faire dans les conditions les plus favorables possibles», a fait valoir le député bloquiste.

La taxe d'accise, décrétée dans le dernier budget fédéral sur les produits vinicoles et dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 30 juin prochain, visait également les mélanges faits à partir de miel et de pommes, tels que le cidre et l'hydromel. Le gouvernement fédéral avait décidé d’inclure ces produits à l’application de sa taxe à la suite d’une plainte de l’Australie devant l’Organisation mondiale du commerce sur le vin. Interpellés par l’Association des producteurs d’hydromels et d’alcools de miel du Québec et les producteurs de cidre du Québec, les députés du Bloc Québécois sont intervenus afin de réparer cette erreur qui portait durement atteinte aux producteurs et artisans vinicoles québécois.

« Il s’agit d’une erreur flagrante, affirme le député Blanchette-Joncas, le gouvernement fédéral ne sait pas faire la différence entre le vin de raisin et tous les autres types de productions artisanales. Maintenant que l’iniquité libérale est réparée pour les producteurs de cidre et d’hydromels, le Bloc Québécois entend continuer d’exercer la pression sur Ottawa pour que l’exemption s’étende aux autres types de production qui ne sont pas de raisin, tels les vins d’érable, de petits fruits ou autres. Nos producteurs artisanaux excellent à créer des produits qui se démarquent et dont nous sommes fiers.»