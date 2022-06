L'accréditation des Petits ambassadeurs fait son entrée au Bas-Saint-Laurent

La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) COSMOSS et la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCBBSL) annoncent l’accréditation de deux premiers services de garde éducatifs Petits ambassadeurs. L’annonce a été faite le 9 juin dans la Capitale-Nationale en compagnie des 14 autres régions du Québec qui déploient le projet. Au total, ce sont 72 services de garde éducatifs qui sont accrédités Petits ambassadeurs aux quatre coins de la province.

Au Bas-Saint-Laurent, il s’agit du CPE Les Farfadets de la Pointe, à Rimouski, et du CPE Les Petits Soleils Magiques, à Saint-Anaclet-de-Lessard. D’autres services de garde éducatifs sont en voie d’être accrédités au cours des prochains mois.

Les Petits ambassadeurs est une démarche mobilisatrice visant à faciliter le maillage entre les producteurs et transformateurs bioalimentaires et les services de garde éducatifs à la petite enfance. L’accréditation obtenue par un milieu permet de souligner son engagement à offrir et faire découvrir aux enfants des aliments locaux dans leur assiette et par le biais d’activités éducatives. Les 15 régions investies dans le projet travaillent depuis plus d’un an au déploiement du concept, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean

LES PETITS AMBASSADEURS AU BAS-SAINT-LAURENT

En plus des deux premiers CPE accrédités, 20 autres services de garde bénéficient d’un accompagnement pour améliorer leurs méthodes d'approvisionnement et la connaissance de l'offre bioalimentaire de leur territoire rejoignant ainsi plus de 1 000 tout-petits. S’ajoutent 30 entreprises agroalimentaires de la région qui sont impliquées de près ou de loin dans la démarche en vue d’approvisionner les services de garde.

Le projet Les Petits ambassadeurs bénéficie d’un soutien financier du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il s’agit d’une initiative déployée conjointement par la TIR-SHV de COSMOSS et la TCBBSL avec l’implication de l'Alliance pour la solidarité, la Fédération de l’UPA et Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent ainsi que le Réseau des Services à la petite enfance de l’Est-du-Québec (RESPEQ).

Pour plus d’informations, les services de garde éducatif et les entreprises agroalimentaires peuvent communiquer avec la chargée de projet, Ariane Lebel, à l’adresse de courriel [email protected]

À PROPOS DE LA TIR-SHV COSMOSS

La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie (TIR-SHV) COSMOSS regroupe des organisations régionales qui collaborent afin de rendre les environnements favorables à la santé des jeunes et des familles.

À PROPOS DE LA TABLE DE CONCERTATION BIOALIMENTAIRE

La Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif ayant comme mission de favoriser la concertation des partenaires du secteur bioalimentaire afin d’identifier, de promouvoir et de soutenir le développement de la région bas-laurentienne.