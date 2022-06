La 9e édition de la Journée des familles au Témiscouata

L’équipe COSMOSS Témiscouata ainsi que la municipalité de Packington invitent toute la population du Témiscouata à la 9e édition de la Journée des familles qui sera présentée samedi le 18 juin dès 10h, au Complexe des Générations à Packington.

Rendez-vous festif et convivial, l’événement offre différentes activités telles qu’un mini-tournoi de pompiers organisé par la caserne 31 à partir de 9h. La population est invitée à apporter des sous pour un dîner hot-dog, collations et breuvages. Les participants qui désirent apporter leur repas pourront le faire. Un spectacle interactif pour les enfants aura également lieu, mettant en vedette Brindille et Charlot vivant des aventures fantastiques.

Jeux gonflables, animation, maquillage pour enfants et sculpture de ballons. Il sera également possible de vivre une initiation au Dek hockey. Le matériel pour participer à l’activité sera disponible sur place. Des animations de lecture par l’attachante marionnette Ylitou et la distribution gratuite de semences de légumes, de fines herbes et de fleurs par la MRC de Témiscouata auront également lieu. Sur place, kiosques et prix de présence.

Les lieux seront aménagés pour recevoir les parents de jeunes enfants (tables à langer, chaises hautes, bancs d’appoint, salon d’allaitement, jeux gonflables adaptés aux petits).

La municipalité de Packington est fière de participer à la réalisation de cette journée attendue à chaque année. Le chalet communautaire, ayant subi une cure de rajeunissement et profité d’un agrandissement récemment, est un endroit idéal pour accueillir les familles peu importe les conditions météorologiques.

Cet événement est rendu possible grâce à divers partenaires organisateurs, soit la municipalité de Packington, Acti-Familles, la Maison de la famille du Témiscouata, Re-Source Familles et l’Équipe COSMOSS Témiscouata.

À PROPOS DE COSMOSS

COSMOSS Témiscouata regroupe des organisations qui travaillent ensemble au développement du potentiel des enfants et des jeunes, de leur conception jusqu’à 30 ans. Cette démarche concertée s’appuie sur l’engagement volontaire des réseaux de la santé, du municipal, de l’éducation, de l’emploi, des services de garde et du milieu communautaire. Les partenaires COSMOSS travaillent sur 4 enjeux, soit une entrée scolaire réussie, le développement de saines habitudes de vie, la réussite scolaire et l’intégration socioprofessionnelle. COSMOSS est l’acronyme de Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé scolarisé et en santé.