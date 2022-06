Élections Québec recrute en vue des élections générales, prévues le 3 octobre. Les personnes intéressées à travailler lors de ces élections peuvent postuler en ligne à l’adresse www.elections.quebec/postulez.

L’institution cherche notamment à pourvoir des postes de préposées ou préposés à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO). Il s’agit de postes essentiels au bon déroulement du vote : les PRIMO supervisent les opérations dans les lieux de vote; accueillent les électrices et les électeurs; les dirigent vers leur bureau de vote; et veillent au bon déroulement des jours de vote. Leur rémunération est de 19,94 $/heure. Toutes les formations nécessaires à l’emploi sont payées.

Élections Québec recrute également du personnel pour la révision de la liste électorale et pour le vote. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne dès maintenant.

Cette année, pour la première fois, les jeunes de 16 et 17 ans pourront travailler aux élections. Il s’agit d’une belle occasion de se familiariser de près avec le processus électoral avant d’obtenir son droit de vote. Le jour des élections, tous les élèves et étudiants du Québec auront congé de cours en vertu de la Loi électorale.

Lors des élections générales, cet automne, Élections Québec engagera et formera près de 50 000 personnes au cours de la période électorale.