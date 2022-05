Les élèves du PÉI plantent 600 arbres pour la communauté

Les élèves de la première secondaire du Programme d’Éducation Intermédiaire (PEI) du Baccalauréat International de l’École secondaire de Rivière-du-Loup iront planter, le 19 mai, pas moins de 600 arbres le long du sentier Petit-Témis.

Ce projet de service-action est réalisé en collaboration avec l’Association forestière bas-laurentienne qui a fourni les plants dans le cadre du mois de l’arbre et la Ville de Rivière-du-Loup qui a identifié les terrains propices à la plantation. Il est aussi possible grâce à la contribution de la Société d’horticulture de Rivière-du-Loup et de Premier Tech.

À la suite de leurs apprentissages réalisés en classe dans le cadre du PEI, les élèves sont amenés à contribuer à leur communauté. Cette année, les élèves de la première secondaire ont réalisé une unité de travail portant sur les 3Rs en anglais qui les a sensibilisés à l’importance de recycler, réutiliser et réduire les déchets.

Par ailleurs, les élèves ont travaillé différents concepts en sciences reliés aux écosystèmes. Les projets menés dans ces deux matières ont amené les élèves à se mobiliser concrètement pour revitaliser leur environnement en plantant des arbres.